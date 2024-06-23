Siirt'te bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı

Siirt'te meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Güres Caddesi Siirt Üniversitesi Merkez Kampüsü karşısında meydana geldi. İki grup arasında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT