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Siirt'te bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı

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Siirt Üniversitesi Merkez Kampüsü karşısında meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga, henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıktı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Siirt'te meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Güres Caddesi Siirt Üniversitesi Merkez Kampüsü karşısında meydana geldi. İki grup arasında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kavga Siirt 3.Sayfa Güncel Haberler

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