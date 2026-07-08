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Trafo deliğine başı sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Trafo deliğine başı sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde başı trafo deliğine sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin dikkatli müdahalesiyle kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde başı trafo deliğine sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde başı trafo deliğine sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kediye zarar vermemek için dikkatli bir çalışma yürüttü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kurtarılan kedi, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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