Siirt'te Anız Yangınına Müdahale Eden İtfaiye Aracı Alevler Arasında Kaldı
Siirt'in Aktaş köyünde çıkan anız yangınına müdahale eden itfaiye aracı alevlere teslim oldu. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına alarak itfaiye aracındaki alevleri söndürdü. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Siirt'te anız yangınına müdahale eden itfaiye aracı, alevlerin arasında kaldı. Yanan araca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Edinilen bilgilere göre, merkez Aktaş köyünde çıkan anız yanına müdahale etmek üzere itfaiye aracı yönlendirildi. Araç yangının ortasında kalarak alevlere teslim oldu. Yanan itfaiye aracına olay yerinde sündürme çalışmalarında bulunan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Anız yangını da ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış neden ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT