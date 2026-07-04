Siirt'te anız yangını

Siirt'in Kurtalan ilçesinde anız yangını itfaiye ve jandarma ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Şenköy kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çevredeki tarım arazilerine ve yerleşim alanlarına sıçramadan söndürülmesi olası bir faciayı önledi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı