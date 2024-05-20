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Siirt'te akrep sokması vakasına giden ambulans kaza yaptı

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Siirt'in Eruh ilçesinde akrep sokması vakasına giden ambulansın kaza yapması sonucu maddi hasar oluştu. Ambulans, Üzümlük köyü girişinde şarampole devrildi. Yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Siirt'in Eruh ilçesinde akrep sokması vakasına giden ambulansın kaza yapması sonucu maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Çırpılı köyünde akrep sokması vakasıyla ilgili gelen ihbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin içinde bulunduğu ambulans, Üzümlük köyü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Akrep Sokması Siirt Eruh Trafik 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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