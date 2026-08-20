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Eruh'ta Elektrik Akımı Faciası: 20 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

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Siirt'in Eruh ilçesinde yol yapım çalışmaları sırasında elektrik akımına kapılan 20 yaşındaki Muhammed Sevgin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'in Eruh ilçesinde yol yapım çalışmaları sırasında elektrik akımına kapılan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Eruh ilçesinde devam eden yol yapım çalışmaları sırasında meydana geldi. Çalışma esnasında elektrik akımına kapılan Muhammed Sevgin (20) ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sevgin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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