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Siirt'te AK Parti il binası önüne bırakılan şüpheli çanta kontrollü patlatıldı

Siirt'te AK Parti il binası önüne bırakılan şüpheli çanta kontrollü patlatıldı
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Siirt'te AK Parti İl Başkanlığı binası önüne bırakılan şüpheli çanta, polis ekiplerini alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çantanın içerisinden kıyafetler çıktı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'te AK Parti İl Başkanlığı binası önüne bırakılan şüpheli çanta, polis ekiplerini alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çantanın içerisinden kıyafet çıktı.

AK Parti İl Başkanlığı binası önünde şüpheli çanta gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, şüpheli çantayı fünyeyle kontrollü şekilde patlattı. Yapılan incelemede çantanın içerisinden kıyafetler çıktığı belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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