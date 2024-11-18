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Siirt'te Ahır Tavanı Çöktü, 3 Hayvan Telef Oldu

Siirt'te Ahır Tavanı Çöktü, 3 Hayvan Telef Oldu
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Siirt'in Eruh ilçesinde kerpiçten yapılan bir ahırın tavanı yağış nedeniyle çöktü. Olayda 3 küçükbaş hayvan telef olurken, 14 hayvan kurtarıldı.

Siirt'in Eruh ilçesinde kerpiçten yapılan ahırın tavanı çökmesi sonucu 3 küçükbaş hayvan telef oldu.

Eruh ilçesine bağlı Bilgili köyü Demirciler mezrasında Ekrem Yıldız'a ait kerpiç ahırın tavanı, yağış nedeniyle çöktü. Yıldız'ın ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve Eruh Arama ve Kurtarma (ERKUT) ekipleri sevk edildi. 14 küçükbaş hayvan, ekiplerin çalışması sonucu canlı olarak kurtarıldı. 3 küçükbaş ise telef oldu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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