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Siirt'te 9 yaşındaki otizmli çocuğa darp iddiası, şüpheli gözaltına alındı

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Siirt'te 9 yaşındaki otizmli çocuğa darp iddiası, şüpheli gözaltına alındı
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Siirt'te 9 yaşındaki otizmli çocuğa bir kişinin fiziksel müdahalede bulunduğu ve boğazını sıktığı iddia edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinin yansıdığı olayda annenin şikayetiyle 24 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı, inceleme başlatıldı.

Siirt'te 9 yaşındaki otizmli çocuğun bir kişi tarafından darbedildiği ve boğazının sıkıldığı iddia edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili annenin şikayeti üzerine şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Siirt'te meydana gelen olayda 9 yaşındaki otizmli çocuk, 24 yaşındaki bir kişinin fiziksel müdahalesine maruz kaldı. Çocuğun darbedildiği ve boğazının sıkıldığı öne sürülürken, olay anının güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi. Annenin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, 24 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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