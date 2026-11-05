Siirt'te 9 yaşındaki otizmli çocuğa darp iddiası, şüpheli gözaltına alındı

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Siirt'te 9 yaşındaki otizmli çocuğun bir kişi tarafından darbedildiği ve boğazının sıkıldığı iddia edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili annenin şikayeti üzerine şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Siirt'te meydana gelen olayda 9 yaşındaki otizmli çocuk, 24 yaşındaki bir kişinin fiziksel müdahalesine maruz kaldı. Çocuğun darbedildiği ve boğazının sıkıldığı öne sürülürken, olay anının güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi. Annenin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, 24 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı