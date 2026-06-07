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Siirt'te mahsur kalan keçi için seferber oldular: ERKUT ekipleri 8 günlük esareti bitirdi

Siirt'te mahsur kalan keçi için seferber oldular: ERKUT ekipleri 8 günlük esareti bitirdi
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Siirt'in Eruh ilçesinde sarp kayalıklarda 8 gün boyunca mahsur kalan keçi, ERKUT ekiplerinin zorlu operasyonuyla kurtarıldı. Aç ve susuz kalan hayvana su verildikten sonra sahibine teslim edildi.

Siirt'te yürekleri ısıtan bir kurtarma operasyonuna imza atıldı. Eruh merkeze bağlı Kuşdalı köyü yakınlarındaki sarp ve dik kayalıklarda mahsur kalan keçi, Eruh Arama Kurtarma (ERKUT) ekibinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, bölgede hayvancılıkla uğraşan Süleyman Elçiçek'e ait keçi, otladığı sırada kayalık alana inerek orada mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla hayvanını kurtaramayan ve tam 8 gün çaresizce bekleyen Elçiçek, durumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) bildirdi. İhbarı alan AFAD yetkilileri, bölgede aktif müdahaleleriyle bilinen ERKUT ile iletişime geçerek olay yerine yönlendirdi. Hızla organize olan ERKUT ekipleri, zorlu arazi şartlarına rağmen keçinin mahsur kaldığı sarp kayalık bölgeye ulaştı. Özel dağcılık ekipmanları ve halatlarla kayalıklardan aşağı inen kurtarma görevlileri, 8 gündür aç ve susuz kalan hayvana ulaştı. Ekiplerin keçiyi güvenli bölgeye taşımadan önce pet şişeyle su içirdiği anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Bitkin düşen keçi ekipler tarafından sırtlanarak dik yamaçlardan güvenli alana çıkarıldı ve sahibi Süleyman Elçiçek'e teslim edildi.

Bakımının ardından hayvanına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Elçiçek, zorlu şartlarda canla başla çalışan ve keçisini sağ salim kurtaran ekiplere teşekkür etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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