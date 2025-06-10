Siirt'te 6 Yaşındaki Kız Çocuğu 5'inci Kattan Düştü
Siirt'te 6 yaşındaki Elif K.'nın dengesini kaybederek 5'inci kattan park halindeki aracın üzerine düşmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Küçük çocuk hastaneye sevk edildi, sağlık durumu iyi.
Siirt'te 6 yaşındaki kız çocuğunun, dengesini kaybederek 5'inci kattan park halindeki aracın üzerine düştüğü anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Siirt Kooperatif Mahallesi 1749. Sokak'ta bir apartmanın 5'inci katındaki dairede dengesini kaybeden 6 yaşındaki Elif K., park halindeki arabanın üstüne düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Küçük çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Elif K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çocuğun düşme anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa