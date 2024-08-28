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Siirt'te 5 Bin 55 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Siirt'in Eruh ilçesinde yapılan denetimde, jandarma ekipleri tarafından 5 bin 55 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli tahkikat devam ediyor.

Siirt'in Eruh ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimde, 5 bin 55 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada kaçak sigaraların muhafazaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Eruh İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları neticesinde; Şırnak'tan Siirt il merkezine kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaşılması üzerine, Eruh, Gedikkaşar köyü yol ayrımında durdurulan bir araçta yapılan aramada; çeşitli markalarda toplam 5 bin 55 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan S.Y. isimli şüpheli hakkında adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma 3-sayfa siirt Eruh Güvenlik Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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