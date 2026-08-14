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Siirt'te 4 Araçlı Zincirleme Kaza: Maddi Hasar Var

Siirt'te 4 Araçlı Zincirleme Kaza: Maddi Hasar Var
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Siirt'te Doğan Mahallesi Siirt-Gökçebağ yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araçlar çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kolluk kuvvetleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Siirt'te 4 aracın karıştığı zincirleme kazada maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Doğan Mahallesi Siirt-Gökçebağ yolunda 34 GJC 641 plakalı otomobil, 34 FKZ 333 ve 56 AJ 080 plakalı araçlar ile plakası henüz belirlenemeyen bir araç, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olmadı.

Kazayla kolluk kuvvetti, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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