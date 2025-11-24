Haberler

Siirt'te 4,5 Yaşındaki Çocuğa Araç Çarptı

Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışan 4,5 yaşındaki A.Ç., bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra çocuk hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışan 4,5 yaşındaki çocuk, bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tillo Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 4,5 yaşındaki A.Ç.'ye otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından A.Ç., Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

