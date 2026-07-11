Siirt'te ev yangını

Siirt'te üç katlı binadaki bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Tınaztepe Mahallesi Şeyh El Hazin Caddesi'nde, 3 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edilirken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı