Siirt'te 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Siirt- Batman kara yolunun Şenköy mevkiinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 HIE 777 plakalı tır, 06 DC 892 plakalı hafif ticari araç ve 34 ELB 754 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, araçlardaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.