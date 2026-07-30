Siirt’te 16 yaşındaki çocuk kavgada ağır yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde çıkan kavgada 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi'nde H.E.P. (16), iddiaya göre bir grubun saldırısı sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle daha sonra Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Baba İsmail P., oğlunun 5-6 kişinin saldırısına uğradığını iddia ederek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istedi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı