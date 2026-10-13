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Siirt-Pervari kara yolunda hafif ticari araç takla attı, anne ve oğlu yaralandı

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Siirt-Pervari kara yolunda hafif ticari araç takla attı, anne ve oğlu yaralandı
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Siirt-Pervari kara yolu Gölgeli köyü mevkisinde dün gece meydana gelen kazada hafif ticari araç takla attı, araçtaki anne ve oğlu yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'te hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve oğlu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, dün gece saatlerinde Siirt-Pervari kara yolu Gölgeli köyü mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünde çıkarak takla attı. Kazada araçtaki anne ve oğlu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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