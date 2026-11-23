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Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan-Batman kara yolu Toytepe köyü mevkiinde Sinan Karabulut (31) yönetimindeki 61 KJ 343 plakalı otomobil, Ahmet D. idaresindeki 72 ACS 550 plakalı tıra çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile birlikte araçta bulunan A.Y., A.S. ve H.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Sinan Karabulut hayatını kaybederken, A.Y.'nin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı