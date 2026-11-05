Siirt Kurtalan'da kumar oynatılan iş yerine baskın yapıldı, 4 kişi gözaltına alındı

Siirt Kurtalan'da kumar oynatılan iş yerine baskın yapıldı, 4 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Siirt Kurtalan'da polis, kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine operasyon düzenledi; 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, iş yeri hakkında kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama kapsamında cezai işlem uygulandığı öğrenildi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde polis ekiplerince kumar oynatıldığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen baskında, iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. İş yeri hakkında ise kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama kapsamında cezai işlem uygulandığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı