Siirt'in Kurtalan İlçesinde Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Siirt'in Kurtalan İlçesinde Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kamyon devrildi. Olayda yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Toytepe köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon derildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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