Siirt'te aile faciası! En yakınlarına kurşun yağdırdı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir kişi, tartıştığı amcası ve yengesini silahla vurup öldürürken, annesi ile diğer amcası ve yengesini de yaraladı.
- Siirt'in Kurtalan ilçesinde O.A., tabancayla ailesine ateş ederek amcası Özgür Arı ve yengesi Mine Arı'yı öldürdü.
- Olayda M.A., N.A. ve F.A. yaralandı ve M.A.'nın durumu ağır olduğu belirlendi.
- Saldırı saat 03.00 sıralarında aile içi tartışma sonucu meydana geldi.
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında aile içi çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Kavgada O.A., yanındaki tabancayla ailesine ateş etti.
AMCASI VE YENGESİNİ ÖLDÜRDÜ
Saldırıda kurşunların hedefi olan amcası Özgür Arı ile yengesi Mine Arı olay yerinde hayatını kaybetti. Kurşunların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu şüpheli O.A'nın annesi M.A., N.A. ve F.A. yaralandı.
1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan M.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.