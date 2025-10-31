Haberler

Siirt'te aile faciası! En yakınlarına kurşun yağdırdı

Siirt'te aile faciası! En yakınlarına kurşun yağdırdı
Güncelleme:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir kişi, tartıştığı amcası ve yengesini silahla vurup öldürürken, annesi ile diğer amcası ve yengesini de yaraladı.

  • Siirt'in Kurtalan ilçesinde O.A., tabancayla ailesine ateş ederek amcası Özgür Arı ve yengesi Mine Arı'yı öldürdü.
  • Olayda M.A., N.A. ve F.A. yaralandı ve M.A.'nın durumu ağır olduğu belirlendi.
  • Saldırı saat 03.00 sıralarında aile içi tartışma sonucu meydana geldi.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında aile içi çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Kavgada O.A., yanındaki tabancayla ailesine ateş etti.

AMCASI VE YENGESİNİ ÖLDÜRDÜ

Saldırıda kurşunların hedefi olan amcası Özgür Arı ile yengesi Mine Arı olay yerinde hayatını kaybetti. Kurşunların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu şüpheli O.A'nın annesi M.A., N.A. ve F.A. yaralandı.

1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan M.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

cehalet diz boyu

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmış YILMAZ:

Cehalet diz değil gırtlağa kadar.

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
