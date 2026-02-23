Siirt'te kayalıklarda 4 gündür mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı

Siirt'in Eruh ilçesinde kayalıklarda 4 gündür mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eruh ilçesinde sürüden ayrılan 2 keçi, kayalıklarda mahsur kaldı. Keçiler sahibi tarafından kurtarılamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine Eruh Arama Kurtarma Derneği (ERKUT) ekibi sevk edildi. Ekipler, halat yardımıyla gerekli önlemleri aldıktan sonra keçileri mahsur kaldıkları yerden kurtararak sahibine teslim etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı