Siirt haberleri | Siirt'te tarım aracı devrildi: 1'i ağır 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Siirt haber... Siirt'te patpat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi soncu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Siirt'te patpat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi soncu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, Siirt'in Eruh ilçesi çizmeli yolunda meydana geldi. Köy yolunda ilerleyen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - SİİRT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Siirt 3. Sayfa Haberler

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