Siirt-Eruh yolunda su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yara almadan kurtulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Siirt-Eruh kara yolunun Deliklitaş mevkiinde kontrolden çıkan otomobil su kanalına devrildi. Meydana gelen kazada araçta bulunan 3 kişi yara almadan kurtuldu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt-Eruh kara yolunun Deliklitaş mevkiinde kontrolden çıkan otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada araçta bulunanlar yara almadan kurtuldu.
Edinilen bilgilere göre, Hediye B. yönetimindeki 34 NSZ 846 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına devrildi. Takla atan otomobilde bulunan 3 kişi, kazayı yara almadan atlattı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı