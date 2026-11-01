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Siirt Eruh'ta 4 gündür mahsur kalan keçi, ERKUT ekiplerince kurtarıldı

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Siirt Eruh'ta 4 gündür mahsur kalan keçi, ERKUT ekiplerince kurtarıldı Haber Videosunu İzle
Siirt Eruh'ta 4 gündür mahsur kalan keçi, ERKUT ekiplerince kurtarıldı
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Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Bilgili köyü kayalıklarında 4 gündür mahsur kalan keçi, Siirt AFAD koordinasyonundaki ERKUT ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi. Bölgeye sevk edilen 6 personel ve 1 araç, sarp arazide 3 saat çalıştı.

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Bilgili köyünün kayalıklarında 4 gündür mahsur kalan keçi, Siirt AFAD koordinasyonunda ERKUT (Eruh Arama Kurtarma) ekiplerinin özverili çalışmalarıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine harekete geçen ERKUT ekibinden 6 personel ve 1 araç olay yerine sevk edildi. Bölgedeki sarp arazide, kayalıkların arasında sıkışıp kalan keçi için ekipler seferber oldu. Ekiplerin 3 saat süren yoğun ve titiz çalışması sonucunda keçi, bulunduğu yerden kurtarılarak sahibine ulaştırıldı. Hayvanların sahibi, ekiplere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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