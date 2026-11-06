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Siirt-Eruh karayolunda kayalara çarpan otomobilde maddi hasar oluştu

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Siirt-Eruh karayolunda kayalara çarpan otomobilde maddi hasar oluştu
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Siirt-Eruh karayolunda sabah saatlerinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki kaya parçalarına çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Siirt-Eruh karayolunda kontrolden çıkan otomobilin kayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Siirt-Eruh karayolunda meydana geldi. A.A. (29) yönetimindeki 21 KF 741 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki kaya parçalarına çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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