Siirt-Eruh kara yolundaki beton santralinde gece çıkan yangın itfaiyece söndürüldü

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Siirt-Eruh kara yolu üzerinde bulunan bir beton santralinin elektrik bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saat 02.00 sıralarında beton santralinin elektrik bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol edilip söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı