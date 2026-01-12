Haberler

Siirt Emniyeti olayları teknolojiyi kullanarak çözüyor

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, olay yeri inceleme ekiplerinin modern teknolojiyi kullanarak yaptığı titiz çalışmayı sosyal medya üzerinden duyurdu.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, olay yeri inceleme ekiplerinin teknolojiyi kullanarak yaptığı titiz çalışmayı sosyal medyada paylaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Olay yeri inceleme ekiplerimiz, modern teknolojiyi uzmanlıkla birleştirerek her bir bulguyu titizlikle inceleyip gerçeğin izini sürüyorlar" ifadelerine yer verildi. - SİİRT

