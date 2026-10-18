Siirt Baykan'da traktör kazasında ağır yaralanan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Siirt Baykan'da traktör kazasında ağır yaralanan 22 yaşındaki genç hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Baykan ilçesinde traktörden düşerek aracın altında kalan 22 yaşındaki genç ağır yaralandı. Baykan Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı; cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Siirt'in Baykan ilçesinde meydana gelen traktör kazasında ağır yaralanan 22 yaşındaki Şahin Korkmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay Baykan ilçesinde meydana geldi. Traktörün üstündeyken dengesini kaybederek düşen Korkmaz, aracın altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Baykan Aile Sağlığı Merkezinde görev yaptığı öğrenilen Korkmaz, kazanın ardından sağlık ekiplerince Baykan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Korkmaz'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Şahin Korkmaz'ın ölümü, ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.