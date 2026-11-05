Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Siirt Baykan'da heyelan sonrası gençler yola düşen kayaları temizleyip yolu açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt Baykan'da heyelan sonrası gençler yola düşen kayaları temizleyip yolu açtı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Baykan ilçesi Dörtulalar mevkiinde heyelan nedeniyle yola düşen kaya ve toprak yığınları ulaşımı kapattı. Gençler kendi imkanlarıyla yolu temizleyip ulaşıma açtı; yetkililer sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Siirt'in Baykan ilçesi Dörtulalar mevkiinde heyelan tehlikesi nedeniyle riskli anlar yaşanırken, yola düşen kaya parçaları gençlerin duyarlı davranışı sayesinde temizlendi.

Baykan ilçesi sınırları içerisinde yer alan Dörtulalar mevkiinde heyelan tehlikesi bulunduğu bildirildi. Bölgede artan risk nedeniyle yetkililer, can ve mal güvenliği açısından sürücülerin bu güzergahı kullanırken dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Öte yandan, heyelan sebebiyle yola düşen kaya ve toprak yığınlarının yolu ulaşıma kapattığı öğrenildi. Bölgede bulunan bir grup genç, araçlarıyla seyahat ederken karşılaştıkları bu olumsuzluk karşısında duyarsız kalmadı. Kendi imkanlarıyla yola müdahale eden gençler, ellerindeki imkanlarla yoldaki taş ve kaya parçalarını temizleyerek güzergahı yeniden ulaşıma açtı. Bölgedeki tehlikenin tamamen geçmediği, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, ani durumlara karşı tedbirli olmaları konusunda sürücüler uyarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gece yarısı sürprizi! Lapa lapa kar yağışı başladı

Gece yarısı sürprizi! Lapa lapa kar yağışı başladı
Tahran sokakları alev alev: Trump ve Netanyahu posterleri ateşe verildi

Başkentin sokakları alev alev: İki isme öfkeleri hiç dinmedi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler

Fatma Betül Sayan Kaya adliyede! Muhabirler tek soru sordu
Prenses Diana'dan Madonna'ya yıldızların kuaförüydü! John Frieda hayatını kaybetti

Diana'dan Madonna'ya uzanan bir devrin sonu! John Frieda öldü
Okullarda bir dönem tarih oldu

Okullarda bir dönem tarih oldu
Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda'nın ensesindeyiz! UEFA ülke puanında fark eridi

Hollanda'nın ensesindeyiz! İşte UEFA ülke puanında son durum
Tarihi sigara yasakları yolda! Türkiye, Japonya ve Avustralya modelini uygulayacak

Tarihi sigara yasakları yolda! Japonya ve Avustralya örnek alınacak
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yediler, sonrası bomba
Markette yağma girişimi! Kendisini fark eden güvenlik görevlisini bıçakladı

Markette yağma girişimi! Sonu kötü bitti