Siirt Baykan'da heyelan sonrası gençler yola düşen kayaları temizleyip yolu açtı

Siirt'in Baykan ilçesi Dörtulalar mevkiinde heyelan tehlikesi nedeniyle riskli anlar yaşanırken, yola düşen kaya parçaları gençlerin duyarlı davranışı sayesinde temizlendi.

Baykan ilçesi sınırları içerisinde yer alan Dörtulalar mevkiinde heyelan tehlikesi bulunduğu bildirildi. Bölgede artan risk nedeniyle yetkililer, can ve mal güvenliği açısından sürücülerin bu güzergahı kullanırken dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Öte yandan, heyelan sebebiyle yola düşen kaya ve toprak yığınlarının yolu ulaşıma kapattığı öğrenildi. Bölgede bulunan bir grup genç, araçlarıyla seyahat ederken karşılaştıkları bu olumsuzluk karşısında duyarsız kalmadı. Kendi imkanlarıyla yola müdahale eden gençler, ellerindeki imkanlarla yoldaki taş ve kaya parçalarını temizleyerek güzergahı yeniden ulaşıma açtı. Bölgedeki tehlikenin tamamen geçmediği, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, ani durumlara karşı tedbirli olmaları konusunda sürücüler uyarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı