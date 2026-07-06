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Sigortasız motosiklete trafikten men, sürücüye 85 bin lira ceza

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Aksaray'da sigortasız motosiklet kullanan 17 yaşındaki sürücüye 85 bin lira ceza kesildi, motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Aksaray'da sigortasız motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden 85 bin lira ceza kesilirken motosiklet trafikten men edilerek otoparka çektirildi.

Aksaray'da trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla çeşitli faaliyetler yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri Atatürk Bulvarında yaptığı uygulamada şüphe üzerine 68 AFN 056 plakalı motosikleti durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen E.D. (17) isimli sürücünün motosikletini sorgulayan polis ekipleri motosikletin sigortası bulunmadığını belirledi. Bunun üzerine sürücüye sigortasız motosiklet kullanmak ve çeşitli maddelerden 85 bin lira ceza kesildi. Motosiklet ise trafikten men edilerek çekici marifeti ile otoparka çektirildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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