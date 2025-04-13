Sigara İzmariti Yangına Sebep Oldu
Karabük'te günlük kiralık dairede sigara izmaritinin koltuk üzerine düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine müdahale ederek yangını kontrol altına aldı, can kaybı yaşanmadı ancak maddi hasar meydana geldi.
Günlük kiralık dairede sigara izmariti yangına neden oldu
KARABÜK - Karabük'te 5 katlı bir apartmanın çatı katındaki günlük kiralık dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, 1009. Cadde üzerindeki Ramazan T.'ye ait günlük kiralık evde küllükte unutulan sönmemiş sigara izmaritinin koltuk üzerine düşmesi sonucu yangın meydana geldi. Alevlerin yükselmesi üzerine çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.
Aynı evde 2024 yılı Haziran ayında da yangın çıktığı öğrenildi.