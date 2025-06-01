Sigara İzmaretleri Yangınlara Neden Oldu

Sigara İzmaretleri Yangınlara Neden Oldu
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, iki ayrı yangına yol açtı. Ormanlık alanda ve güneş enerjisi santralinin bulunduğu bölgede çıkan yangınlar, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangınlar, trafolar ve güneş enerjisi panellerine zarar verdi.

Sigara izmaritleri yangınlara neden oldu

İzmarit ormanı yakıyordu

Şanlıurfa'da yaşanan iki ayrı yangın paniğe neden oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde söndürülmeden atılan sigara izmaritleri iki ayrı yangına neden oldu. Biri ormanlık alanda, diğeri ise güneş enerjisi santralinin olduğu bölgede çıkan yangınlar paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre ilk yangın, Birecik ilçesine bağlı kırsal Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yaşandı. Yolun kenarında başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi ise mahalleli ile muhtarı Mehmet Öztürk yaptı. Gelen itfaiye ekiplerine de yardımcı olan Öztürk, hortumu eline alarak alevlere müdahale etti. Yangın, ekipler ve vatandaşların çabası sonucu güçlükle söndürüldü.

Trafo ve GES panelleri zarar gördü

Diğer yangın ise Birecik Barajı yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, yolun kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, kısa sürede bölgede bulunan güneş enerjisi santraline sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, vatandaşlarla birlikte yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında trafo ve güneş enerjisi panellerinin büyük zarar gördüğü öğrenildi.

İlk incelemelere göre her iki yangının da yoldan geçen araçlardan söndürülmeden atılan sigara izmaritlerinden kaynaklandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN BOZKURT - 3.Sayfa
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