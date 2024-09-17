Sierra Leone'de Bina Çökmesi: 8 Ölü
Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da 7 katlı bir bina çöktü, olayda 8 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor.
Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da 7 katlı bir binnın çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.
Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da 7 katlı bir bina çöktü. Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları arama çalışması başlatırken, şu ana kadar 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri 6 kişiyi enkaz altından çıkarırken, enkaz altında kalanlardan bazıları ile iletişim kurulduğu ve yerlerinin tespit edildiği bildirildi.
Daire ve ofisleri bulunduran binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. - FREETOWN