Sierra Leone'de Bina Çökmesi: 8 Ölü

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da 7 katlı bir binnın çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da 7 katlı bir bina çöktü. Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları arama çalışması başlatırken, şu ana kadar 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri 6 kişiyi enkaz altından çıkarırken, enkaz altında kalanlardan bazıları ile iletişim kurulduğu ve yerlerinin tespit edildiği bildirildi.

Daire ve ofisleri bulunduran binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. - FREETOWN