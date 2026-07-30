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Şiddetli rüzgarda yerinden kopan pencere 5. kattan düştü

Şiddetli rüzgarda yerinden kopan pencere 5. kattan düştü
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın 5. katındaki pencere, şiddetli fırtınada koparak aşağı düştü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın 5. katındaki pencere, şiddetli fırtınada koparak aşağı düştü. Pencere düşmeden 10 saniye önce kaldırımdan geçen vatandaş, "Bomba gibi bir ses duydum, arkamı döndüğümde pencerenin düştüğünü gördüm. Ben 10 saniye, belki de daha az bir süreyle kurtuldum" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde 4001. Sokak kesişiminde bulunan 5 katlı apartmanın en üst katındaki pencere şiddetli fırtınada koparak kaldırıma düştü. Pencere parçalara ayrılırken, insanların yoğun kullandığı cadde ve kaldırımda olay esnasında insan ve araç bulunmaması facianın önüne geçti. Ömer Demirli adlı vatandaş ise, pencerenin üzerine düşmesinden saniyelerle kurtuldu.

Ömer Demirli, "İş yerindeydim, yoldan geçerken arkamı dönmemle beraber bomba patlar gibi bir ses duydum. 5'inci kattan pencere düşmüş. Allah'tan kimse zarar gelmedi. Ben 10 saniye, belki de daha az bir süreyle kurtuldum. Rüzgarın etkisiyle düştüğünü düşünüyoruz ama kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçti" dedi.

Bölgedeki diğer esnaf ve vatandaşlar da kimsenin yaralanmamasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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