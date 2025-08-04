Şiddetli bir şekilde tekneye çarpan balina feci şekilde can verdi

ABD'nin New Jersey eyaletinde Jersey Shore kıyılarında yaşanan olayda, sıkışan bir minke balinası küçük bir motorlu tekneye çarparak büyük panik yarattı. Çarpışmanın etkisiyle teknedeki bir kadın denize düştü, ancak hızla kurtarılarak güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldı.

Olay, pazar günü Barnegat Körfezi'nde meydana geldi. Görgü tanıkları, balinanın sığ sularda çaresizce çırpındığını ve yüzgeçlerinin su yüzeyine çıktığını belirtti. Tekne balinaya yaklaşınca hayvan daha da paniğe kapıldı ve teknenin altına girerek şiddetle çırpınmaya başladı. Balinanın hareketleri teknenin devrilmesine neden oldu ve bir kadın denize savruldu.

Olay anı cep telefonuyla kayda alan Kim Mancini, balinanın tekneler bölgeye gelmeden önce de zor durumda olduğunu söyledi. Mancini, "Balinanın sıkıntıda olduğu çok belliydi. Çaresizlikle teknelerin altına girip çırpınıyordu. Çok korkutucu bir andı." dedi.

Yetkililer, balinanın sığ sulardan kurtulmakta zorlandığını, çabalarına rağmen kısa süre sonra öldüğünü açıkladı.