Şiddete uğrayan sağlık çalışanı yardım şartıyla uzlaştı 3. Sayfa Haberleri Tokat'ta sözel şiddete maruz kalan sağlık personeli, şikayetçi olduğu şahısla AFAD'a 2 bin lira bağış yapması karşılığında uzlaştı. Tokat'ta sözel şiddete maruz kalan sağlık personeli, şikayetçi olduğu şahısla AFAD'a 2 bin lira bağış yapması karşılığında uzlaştı. Edinilen bilgiye göre; Tokat'ta sözel şiddete maruz kalan A.Ö., beyaz kod vererek İ.A. hakkında şikayetçi oldu. Yürütülen soruşturma dahilinde sağlık personeli, şüphelinin İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi'ne (AFAD) 2 bin lira bağış yapması karşılığı uzlaşmak istediğini beyan etti. Şahsın AFAD'ın resmi hesabına bağış yapması üzerine taraflar arasında uzlaşma sağlandı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığındaki dosya, "iyi örnek uygulamaları" dahilinde neticelendirildi. - TOKAT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı Tokat AFAD 3. Sayfa Haberler

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