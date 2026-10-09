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Sicilya'nın Marsala kentini vuran iki hortumda 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı

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Sicilya'nın Marsala kentini vuran iki hortumda 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı
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İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Marsala kentini vuran iki hortumda 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Kentte bir okul ağır hasar görürken stadyum yakınında birkaç araç hortumun etkisiyle havalandı, bölgede kaos yaşandığı belirtildi.

İtalya'nın Sicilya bölgesini vuran hortumda 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

İtalya'nın Sicilya bölgesinde yer alan Marsala kentini iki hortum vurdu. Ağaçların ve araçların devrilmesine neden olan hortumlarda, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Deniz üzerinde oluşan hortumlar hızla büyüyerek karaya çıktı. Hortumun vurduğu bir okulda ağır hasar meydana gelirken, bir stadyumun yakınlarında ise birkaç araç hortumun etkisi ile havalandı.

Bir görgü tanığı, "Birkaç saat önce ölümden bu kadar hiç korkmamıştım. Bu şey sadece iki dakika içinde dört kat büyüdü. Halen titriyorum ama şans eseri benim evimde her şey yolunda. Başka yerlerde ise durum böyle değil her yerden ambulans sesleri duyuluyor. Tam bir kaos yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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