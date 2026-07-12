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Araçlarda bırakılan malzemeler yangına neden olabilir!

Araçlarda bırakılan malzemeler yangına neden olabilir!
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Hava sıcaklıklarının artmasıyla araç içinde unutulan çakmak, powerbank, parfüm gibi yanıcı malzemelerin patlama ve yangına yol açabileceği konusunda uzmanlar uyarıyor.

Havaların ısınmayla birlikte araç içinde unutulan yanıcı özelliği taşıyan malzemelerin tehlike saçtığını belirten uzmanlar, sıcaklığa maruz kalan bazı ürünlerin patlama sonrası araçlarda yangın çıkarabileceği tehlikesine karşı uyarılarda bulundu.

Yurt genelinde son günlerde etkili olan sıcaklıklara karşı uzmanlardan araçlar için uyarı yapıldı. Hava sıcaklıklarının artışı nedeniyle ısınan araçların içerisinde unutulan veya konulan yanıcı özelliği taşıyan ürünlerin tehlike saçtığı belirtildi.

Uzmanlarca araç içerisinde unutulan çakmak, powerbank, parfüm ve pil gibi ürünlerin yangına neden olabileceği belirlendi.

"Araçta bırakılan eşyalar yangına neden olabilmektedir"

Yangınların özellikle sürücülerin kullandığı yanıcı, parlayıcı maddelerden çıktığını aktaran uzmanlar, "Araçta bırakılan eşyalar nedeniyle çıkan yangınlar özellikle sürücülerin kullandığı yanıcı, parlayıcı ve ateş yakmak maksadıyla kullanılan eşyalardan çıkmaktadır. Bunlar arasında çakmaklar, çakmak gazı, dolum tüpü, her türlü basınçlı deodorant kutusu ve alkollü parfümeri ürünler. Araçta şarja bırakılan piller, bataryalar, powerbank veya cep telefonu içindeki bataryalar ayrıca nadiren de olsa, mercek etkisi yapan gözlük camları, alkollü kolonya gibi her türlü yanıcı ve parlayıcı sıvılar gibi yine her türlü patlayıcı maddeler bulunmaktadır. Bunun yanında araçlarını yıl içerisinde yaptırılmadığında gazlı ve benzinli arabalardaki geçişlerde kullanılan hortumların zaman içerisinde yıpranması ve gaz kaçırmasıyla birlikte olabilen yangınlar meydana gelebiliyor. Bunlara kesinlikle dikkat edilmesi gerekiyor. Yanıcı ve parlayıcı ürünler sıcak havalarda araçta bırakılmaması gerekiyor. Özellikle bu son günlerdeki sıcaklarda araç içerisindeki sıcaklığın artmasıyla bu olumsuzlukların yaşanabileceğini göz ardı etmeden dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili hassasiyetimizi korumamız gerekiyor. Lütfen araçlarımızda patlayıcı, parlayıcı, yanıcı malzemeleri bulundurmayalım, bırakmayalım, bunları unutmayalım. Dolayısıyla kendi güvenliğimiz açısından bu hususlara dikkat edelim diye burada bizim bir tavsiyemiz olacaktır. Bunun haricinde araçlarımızın da yıllık bakımlarını ihmal etmeyelim. Kusursuzca yaptıralım kesinlikle" ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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