Doğu Ekspresi Yolcularına SİBERAY bilgilendirmesi

Güncelleme:
Erzincan'da Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'SİBERAY' programı kapsamında, internet güvenliği ve siber suçlar hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte broşür dağıtımı da gerçekleştirildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, siber suçların önlenmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla yürütülen "SİBERAY" programı kapsamında bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Erzincan Tren Garı'nda Doğu Ekspresi seferinde bulunan vatandaşlara yönelik düzenlenen etkinlikte; internette kişisel güvenlik, sosyal medya kullanımı, siber zorbalık, yasadışı bahis ve siber suçlar konularında bilgilendirme yapıldı.

Çalışma kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
