Haberler

Siber Suçlarla Mücadelede 61 Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 200 milyon Türk Lirası işlem hacmi bulunan 61 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar, siber dolandırıcılık ve terör propagandası gibi suçlarla mücadele amacıyla gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 200 milyon Türk Lirası işlem hacmi bulunan 61 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Erzurum, Ankara, Van, Şanlıurfa, Ordu, Kahramanmaraş, Sinop, Ağrı ve Giresun'da siber suçlara yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucunda hesaplarında 200 milyon Türk Lirası işlem hacmi bulunan 61 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden "hediye çeki, mobilya satışı" gibi ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları, internet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak vatandaşların kişisel bilgileri ele geçirdikleri, vatandaşların sosyal medya hesaplarına erişerek terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda siber suçlara karşı kararlılık vurgusu yaparak, "Bilişim sistemleri ve sosyal medya üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapan suç şebekelerine yönelik 'siber vatanımızda' kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Artık bu kapının açılması an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de gol atmayı unutan En-Neysri, ülkesinin kahramanı oldu

Fener'de gol atmayı unutan En-Neysri, ülkesinin kahramanı oldu
İtalya'da İsrail protestosu: Milli marşları yuhalandı, futbolcular şaştı kaldı

Milli marşları yuhalandı, futbolcular şaştı kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.