Siber Suçlarla Mücadelede 198 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 10 günde 198 şüphelinin yakalandığını ve 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya X hesabında yaptığı paylaşımda, "Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 10 günde 198 şüpheliyi yakalayarak, 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el koyduk." 19 il merkezli "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 49 şahıs tutuklandı. 10'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlarda; suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el konuldu" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
