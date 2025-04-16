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Siber Suç Operasyonunda 223 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde gerçekleştirilen siber suç operasyonlarında 223 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin, sosyal medya aracılığıyla dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk istismarı ile ilgili suçlar işlediği belirtildi.

Bakan Yerlikaya: "Siber suç ve suçlulara yönelik operasyonlarda 223 şüpheli yakalandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "10 il merkezli 'Siber Suç ve Suçlulara' yönelik Emniyetimiz tarafından dün düzenlediğimiz operasyonlarda; 223 şüpheli yakalandı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün gerçekleştirilen siber suç ve suçlulara yönelik operasyonların bilançosunu açıkladı. Bakan Yerlikaya, "10 il merkezli 'Siber Suç ve Suçlulara' yönelik Emniyetimiz tarafından dün düzenlediğimiz operasyonlarda; 223 şüpheli yakalandı" ifadesini kullandı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden çocuk istismarı görüntülerini kripto varlık aracılığıyla satın aldıkları. Oltalama (Phishing) siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlarımızdan 'ürün bedeli, vergi' adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları. Yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık ettikleri. Vatandaşlarımızın bilgisi ve rızası dışında banka hesaplarından kredi çekip, kendi hesaplarına transfer ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi."

Yerlikaya, "Toplam 31 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli hırsızlık suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAAN TAŞKIN - 3.Sayfa
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