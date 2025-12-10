Haberler

Çin'de 4 katlı binada yangın: 12 ölü

Çin'de 4 katlı binada yangın: 12 ölü
Güncelleme:
Çin'in Shantou kentinde bir binada çıkan yangında 12 kişi yaşamını yitirdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

Çin'in güneyindeki Shantou kentinde 4 katlı binada çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti. Çin'in güneyindeki Shantou kentinde 4 katlı bir binada yerel saatle 21.20'de yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Yetkililer 12 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Alevler yaklaşık 40 dakikada söndürülürken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
