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Sezen Aksu siyasi gündemle ilgili sessizliğini bozdu

Sezen Aksu siyasi gündemle ilgili sessizliğini bozdu
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Türk müziğinin efsane isimlerinden Sezen Aksu, İBB operasyonu sonrası Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve protestolarda yaşananlar sonrası sessizliğini bozdu. Minik Serçe, "Beni dinlemeyeceklerini hissetsem de sorumlulara seslenmeyi görev biliyorum" diyerek bir çağrıda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar, Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırdı. Sanatçı Sezen Aksu, yaşanan olaylar sonrası bir paylaşım yaparak çağrıda bulundu.

Aksu, "Aklıselime çağrımdır!" başlıklı yazısında şu satırlara yer verdi: "Hepimize ait olan biricik vatanımızın içine düşürüldüğü bu durumdan fiziki acıdan çok daha ağrılı, sancılı, derin bir üzüntü içindeyim.

Beni dinlemeyeceklerini hissetsem de sorumlulara seslenmeyi görev biliyorum.

Bu kadar insanın sesini dinlemek, onları anlamak, tüm uygulamalarınızı hukuka uygun yapmak, insan haklarını asla ihlal etmemek, hele geleceğimiz gençlerimizi gözünüz gibi korumak, ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımıza karşı sizin görevinizdir.

Bu söylediklerimi makulün ölçütü ile değerlendirmeniz umuduyla…"

Sezen Aksu siyasi gündemle ilgili sessizliğini bozdu

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Necip Fazıl ne demiş fikrin ne fhşsi oldum.Ne Zamparasi .Bilemem kaçtır hava parası. Kilicdaroglu ne demişti hatırlayalım yalakadan sanatçı olmaz.

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Haber YorumlarıCanan Bozkurt:

Aklı selim , fonlanmayan , vatanını milletini seven , birilerinin maşası olmayan , beynini kullanabilen herkese sesleniyorum , mübarek RAMAZANI saymayan eylem adı altında saygısızca hadsizce ŞEHZADE PAŞA CAMİİ sini talan eden orda alkol alan, TÜRKİYE CUMHURBAŞKANIMIZA küfreden,polise yanıcı madde ,balta atan ,saldıran gençler geleceğimiz olamaz ,Sanatçı tayfası niye çıkıp napıyosunuz siz gençler demediniz .Hukuksuzsuzluktan dem vuranlar yerli firmaları boykot ,bu yapılanlar hukuka uygunmu?

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