Sezen Aksu siyasi gündemle ilgili sessizliğini bozdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar, Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırdı. Sanatçı Sezen Aksu, yaşanan olaylar sonrası bir paylaşım yaparak çağrıda bulundu.

Aksu, "Aklıselime çağrımdır!" başlıklı yazısında şu satırlara yer verdi: "Hepimize ait olan biricik vatanımızın içine düşürüldüğü bu durumdan fiziki acıdan çok daha ağrılı, sancılı, derin bir üzüntü içindeyim.

Beni dinlemeyeceklerini hissetsem de sorumlulara seslenmeyi görev biliyorum.

Bu kadar insanın sesini dinlemek, onları anlamak, tüm uygulamalarınızı hukuka uygun yapmak, insan haklarını asla ihlal etmemek, hele geleceğimiz gençlerimizi gözünüz gibi korumak, ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımıza karşı sizin görevinizdir.

Bu söylediklerimi makulün ölçütü ile değerlendirmeniz umuduyla…"