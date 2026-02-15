İneğe sezaryen yapan adamdan açıklama: Çağırdılar insanlık namına yardımcı oldum

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde doğum yapamayan ineğe kendi yöntemleriyle sezaryen yaptığı iddia edilen S.T., gelen tepkiler üzerine açıklama yaparak, yardım amacıyla bu işlemi gerçekleştirdiğini ve kendisiyle ilgili çıkan haberlerin asılsız olduğunu savundu.

"İNSANLIK NAMINA YARDIMCI OLDUM"

S.T. sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Hakkımda çıkarılan asılsız ve yalan haberleri saygıdeğer dostlarım gibi ben de hayretler içerisinde üzüntüyle karşıladım. Zerre kadar insanlıktan nasibini almamış bu mankurtların iftira ve algılarına alıştım. Yardım amacıyla insanlık namına yardımcı olduğum inek olaydan sonra ayağa kalkmış, 5 gün boyunca gezip dolaşmıştır.

"BUZAĞIYI KURTARDIK"

Zamanla yarışarak sağ salim buzağısını kurtarmamıza rağmen hayvanin şap enfeksiyonuna yakalanmasından dolayı maalesef inek telef olmuştur. 2- 3 tane insan müsveddesi olayı abartıp üzerime kara leke sürmek için uzun zamandır çaba gösterdiklerini en iyi şekilde biliyorum ve devam edeceklerinden de şüphem yok. Hayvan sahibinin yanımızda olmasına rağmen şikayetçi gibi medyaya yansıtılması da bunun en büyük örneğidir.

Doğru duvar, sağlam temel yıkılmaz. Allah korkusu olmayan haysiyetsizlere karşı silahımız her zamanki gibi sevdiklerimiz ve dilsizlerin duası olacaktır. Biz her zamanki gibi çıkan bu haberlere karşı tavrımız net, başımız dik ve alnımız aktır. Yanımızda olan dostlarımıza sonsuz teşekkürler diliyorum ve bu olayın da peşini bırakmayacağımızın bilinmesini isterim."

VETERİNERLER ODASI İŞLEM BAŞLATTI

Hayvan sahibi F.C. ise ineğinin telef olmasından dolayı evine yoğun bir 'geçmiş olsun' ziyaretçisi geldiğini bu nedenle henüz S.T. ile görüşüp anlaşmadıklarını belirtti. Bu arada Aydın Veteriner Hekimler Odası Karpuzlu Temsilcisi F.Ö., bir şahsın kendi hayvanına bile savaş durumu hariç iğne bile yapamayacağını belirterek hem hayvan sahibi hem de yardımcı olan şahıs hakkında yasal işlem yapılacağını belirtti.