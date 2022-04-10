Seyitgazi'de yol kenarın devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Haberler

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Seyitgazi'de yol kenarın devrilen tırın sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Seyitgazi'de yol kenarın devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yol kenarına devrilen tırın sürücüsü hafif yaralandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yol kenarına devrilen tırın sürücüsü hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 8 Nisan günü saat 08.40 sıralarında Seyitgazi ilçesine bağlı Doğançayır mevkiinde gerçekleşti. M.B. idaresindeki 59 AEZ plakaları tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü M.B. 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğançayır, Eskişehir, Nisan, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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