Eskişehir'de yol çöktü: 2 araça battı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde doğal gaz çalışması sonrası kapatılan yol, üzeri toprakla örtüldükten sonra traktör ve süt tankeri geçerken çöktü. Olayda araçlar toprağa battı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde doğal gaz çalışması sonrası toprakla kapatılan yol, üzerinden süt tankeri ve traktör geçerken çöktü.

Seyitgazi ilçesi Uğurlu sokakta doğalgaz hattı çalışmaları sonrasında üzeri toprakla kapatılan yol, üzerinden römorkunda kum taşıyan bir traktör ve süt taşıyan tanker geçerken çöktü. Çökmenin etkisiyle traktörün römorku ve süt tankeri toprağa battı. İki araç yapılan çalışmalar sonrasında battıkları yerden çıkarıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

