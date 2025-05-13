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Seyir Halindeyken Tır Sürücüsüne Kola Fırlatan Sürücüye Ceza

Seyir Halindeyken Tır Sürücüsüne Kola Fırlatan Sürücüye Ceza
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Hatay'da trafikte tartıştığı tır sürücüsüne kola fırlatan hafif ticari aracın sürücüsüne 1,986 TL ceza uygulandı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Tartıştığı sürücüye seyir halindeyken kola fırlattı: O anlar kamerada

HATAY - Hatay'da trafikte tartıştığı tır sürücüsüne kola fırlatan sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Konuyla ilgili kola fırlatan sürücüye bin 986 TL cezai işlem uygulandı.

Antakya - Reyhanlı yolu Üzümdalı Mahallesi mevkiinde seyir halindeki hafif ticari aracın 25 yaşındaki sürücüsü F.Ö. tartıştığı tır sürücüsüne sinirlenerek içecek fırlattı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine konuyla ilgili çalışma başlayan Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüyü tespit etti. Polis ekiplerinin yaptığı görüşmelerde F.Ö. isimli sürücü sinirlenerek tır sürücüsüne kola fırlattığını söyledi. Polis ekipleri tarafından şahsa trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten bin 986 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLAN - 3.Sayfa
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